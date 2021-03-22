Новосибирские военные необычно поблагодарили врачей на высоте 2000 метров

Военные установили на высоте 2000 метров баннер в поддержку врачей. Фото: пресс-служба ЦВО

Военнослужащие Центрального военного округа на вершине горы Западный Саян установили баннер в поддержку медиков «Спасибо врачам».

— С помощью горнолыжного снаряжения военнослужащие поднялись на гору высотой 2000 метров и растянули баннер в поддержку врачей и других медицинских работников, самоотверженно борющихся с коронавирусом, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа. — Сегодня это герои нашего времени. Им особенно сложно, но они в ответе за жизнь каждого жителя страны.

Так военные поблагодарили медиков, спасающих людей во время эпидемии коронавируса. Фото: пресс-служба ЦВО

Акция была приурочена к окружному этапу конкурса «Саянский марш». В них участвовали военнослужащие подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной местности, дислоцированных в Самаре и Новосибирске, а также горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Республике Тыва.

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