Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Новосибирскую область

В Новосибирскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирскую область поступило 6500 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 марта, на оперативном совещании в правительстве заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

По его словам, новую партию препарата регион получил накануне. В ближайшее время дозы распределят по медучреждениям области.

По данным регионального минздрава, на сегодняшний день прививку от COVID-19 поставили уже 90 296 сибиряков. Из них 58 109 получили вакцину двукратно.

В ведомстве отметили, препарат «Спутник V» поступает в регион партиями. Это связано с особенностями производства, хранения и доставки вакцины. После чего ее оперативно распределяют по медицинским организациям области.

Напомним, в регионе действует 71 пункт вакцинации от коронавируса. Поставить прививку можно в любой из взрослых поликлиник Новосибирской области. Также в регионе действуют выездные бригады медиков, которые вакцинируют трудовые коллективы.

Жители Новосибирской области могут записаться на прививку от коронавируса через Госуслуги, Call-центры поликлиник или по номеру Единой регистратуры — 124.

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