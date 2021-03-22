Саперная техника впервые будет участвовать в параде Победы в Новосибирске

В параде Победы в Новосибирске впервые примет участие саперная техника. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В параде Победы в Новосибирске впервые примет участие саперная техника. В составе механизированной колонны пройдут комплекс оперативного развертывания временных дорог и тяжелый механизированный мост ТММ-3М2 на базе автомобиля «КамАЗ». Военнослужащие выдвинулись в Новосибирск вместе с техникой по железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Инженерно-саперный полк Центрального военного округа, который дислоцируется в Тюменской области, был сформирован в конце 2020 года. На вооружении инженерно-саперного соединения находятся модификации путепрокладчиков БАТ-2, инженерные машины разграждения, машины котлованные МДК, комплекты тяжелых механизированных мостов ТММ, плавающие транспортеры, установки разминирования УР-77. В составе понтонно-постового парка находятся береговые и речные звенья на базе автомобилей КамАЗ, комплекты оперативного развертывания дорог и другая техника.

Напомним, в этом году парад Победы в Новосибирске пройдет традиционно с участием зрителей. В прошлом году из-за угрозы распространения коронавируса шествие военнослужащих и парад техники транслировали с экранов ТВ. Зрителям было запрещено присутствовать на площади во время праздника.

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