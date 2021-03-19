Живодер не может рассчитывать на трудоустройство в частных охранных предприятиях

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Приговоренный к трем годам лишения свободы Михаил К. отбывал наказание в колонии-поселении в Иркутской области. Новость о том, что за примерное поведение он добился условно-досрочного освобождения и возвращается в Новосибирск, облетела все СМИ в марте. Стало известно, что суд учел его положительные характеристики, занятия спортом и добросовестный труд, и удовлетворил ходатайство об УДО.

Возмущением и негодованием встретили это известие новосибирские зоозащитники. Памятуя о том, что до совершения преступления Михаил К. работал бойцом экипажа ГБР в одном из новосибирских ЧОПов, они обратились в Агентство Безопасности ГВАРДИЯ с просьбой не принимать его на работу в случае, если он захочет продолжить трудовую деятельность в качестве охранника, и предостеречь от этого коллег по бизнесу.

Руководитель отдела кадров АБ ГВАРДИЯ Ольга Гоман, шокированная этой историей, пояснила, что в соответствии со статьей 11.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» лицо, имеющее судимость за совершение умышленного преступления, не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного охранника.

Кроме того, у осужденного наверняка возникнут сложности при попытке подтверждения квалификации частного охранника в подразделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Следовательно, судимый и не имеющий переподготовки Михаил К. не может рассчитывать на трудоустройство в частных охранных предприятиях, входящих в состав Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.