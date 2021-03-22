«Коготки острые, как у кошки»: сибирячка сняла видео, как смелый дятел ест с ладошки

Сибирячка сняла на видео храброго дятла. Фото: стоп-кадр.

Жительница Новосибирска, Анна Пономарева, сняла на видео необычного дятла. К удивлению сибирячки, птица оказалась смелой и с удовольствием полакомилась семечками с руки женщины. Своими впечатлениями от встречи с дятлом Анна поделилась с корреспондентом КП — Новосибирск.

— Дятел был снят на вершине горы Церковка на юге Белокурихе. На горе проходит терренкур. Там очень много кормушек: все птицы прикормлены, все они легко едят с руки. Я кормила их, наслаждалась природой, как вдруг, заметила дятла. Я, конечно, не ожидала, что он тоже прилетит брать корм с руки. Тем не менее, дятел оказался смелым. Несколько раз он прилетал на ладошку и брал семечки. Затем он уносил их в засохшее дерево, там вкладывал, видимо, в расщелину, чтобы раздолбить, а потом прилетал с нова. У него оказались острые коготки, как у кошки. Когда садился на ладошку, было больно, — рассказала изданию Анна Пономарева.

Так как дятел прилетал несколько раз, сибирячке удалось снять его на замедленную съемку. Напомним, ранее на терренкуре в Белокурихе Анна встретила смелую сойку, которая продемонстрировала на камеру свое яркое оперение.

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