Новосибирские полицейские разыскивают водителя, сбившего на тротуаре 25-летнюю девушку

Неизвестный водитель сбил девушку на тротуаре. Фото: ГИБДД по НСО

Новосибирские полицейские ищут водителя, который на тротуаре по улице Каменской в Центральном районе сбил 25-летнюю девушку. Инцидент произошел вечером 20 марта у дома №1а. Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

Марка автомобиля и то, почему машина находилась на тротуаре, пока неизвестно. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП. Девушку с травмами госпитализировали в больницу.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как курьер наехал на маму с ребенком в коляске на парковке у дома. Женщину с переломом ноги госпитализировали в больницу. До ДТП мужчина с женщиной поругались из-за неправильной парковке во дворе высотки. Инцидент сняла камер домофона.

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Главным вещдоком в этом деле станет видео с камер наблюдения, его уже смотрят новосибирские следователи. Но уголовное дело грозит не только неадекватному шоферу. (подробнее)

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