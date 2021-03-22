В Новосибирске иномарка перелетела сугроб и врезалась в павильон

В Новосибирске иномарка влетела в павильон сотовой связи. Фото: АСТ-54

В понедельник, 22 марта, в Калининском районе Новосибирске каршеринговый автомобиль проломил ограждение, перелетел через сугроб и врезался в павильон. Авария произошла на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Учительской. По предварительной информации пострадавших в аварии нет. Об этом сообщили очевидцы.

— В автомобиле находилась компания молодых людей, — рассказали новосибирцы в группе «АСТ-54».

На месте ДТП работали полицейские. Они устанавливали обстоятельства произошедшего.

В ГИБДД Новосибирска обещали прокомментировать ДТП позже.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в аварии двух иномарок пострадала 10-летняя девочка. Она сидела на заднем сидении одной из машин и была пристегнута ремнем безопасности.

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