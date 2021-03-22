В Новосибирске разоблачили хромого попрошайку: это попало на видео

Новосибирский попрошайка оказался симулянтом. Фото: стоп-кадр.
Хромой мужчина, который просит милостыню рядом с храмом Михаила Архангела в Новосибирске, оказался симулянтом. Выяснилось, что попрошайка притворяется больным, чтобы вызывать жалость у горожан. Очевидец снял на видео разоблачение мужчины и опубликовал в соцсети.
На кадрах видно, как сибиряк с тростью в руках уверенно шагает по дороге. Однако затем он перевоплощается в хромого инвалида.
— Вот теперь он на точке! Видать, сходил пообедал. Лапти его скривились, и идет еле-еле, трудяга-работяга! — комментирует автор видео, опубликованное в группе «АСТ — 54».
Отметим, сибиряк хорошо знаком жителям Новосибирска. Каждый день хромой попрошайка со стаканом для денег обходит машины в пробках или на светофоре.
Комментаторы возмутились увиденным. Многие поделились, что жалели «инвалида» и подавали ему, не подозревая об обмане.
— А я сам лично ему неоднократно подавал, практически каждый день езжу мимо храма, еще думаю «бедолага, заработать не может», а тут вон как все оказалось. Ну, теперь буду знать, что симулянт.
— Что-то противно стало от увиденного, а я жалела.
Большинство горожан отметили, что попрошайничество — целый бизнес, в котором такой обман — привычное явление.
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