«Он пытался от них убежать, но не смог»: под Новосибирском стая собак растерзала домашнего кота

Бездомные псы разорвали на части кота. Фото: стоп-кадр.
В городе Обь бездомные собаки загрызли домашнего кота. Инцидент произошел в воскресенье, 21 марта, на улице Портовый переулок. О случившемся КП — Новосибирск рассказала местная жительница.
— Все произошло около моего дома. Кот пытался убежать от стаи, но у него не вышло. Псы загрызли его: он умер от множественных укусов, — сообщила горожанка.
Девушка также прислала в редакцию видео, на которое попали собаки. На кадрах видно, как несколько псов гонятся за убегающим котом.
По словам сибирячки, бездомные животные заполонили город. Весной, в брачный период, они наиболее агрессивны.
— В соцсетях постоянно публикуют жалобы на бродячие стаи. При этом проблема не решается. Все боятся таких собак. Они могут броситься на человека, — добавила девушка.
Напомним, 8 марта, аналогичный инцидент случился в Новосибирске: бродячие собаки растерзали домашнего кота. При этом многие из них оказались чипированы.
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