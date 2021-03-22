«Он пытался от них убежать, но не смог»: под Новосибирском стая собак растерзала домашнего кота

Бездомные псы разорвали на части кота. Фото: стоп-кадр.

В городе Обь бездомные собаки загрызли домашнего кота. Инцидент произошел в воскресенье, 21 марта, на улице Портовый переулок. О случившемся КП — Новосибирск рассказала местная жительница.

— Все произошло около моего дома. Кот пытался убежать от стаи, но у него не вышло. Псы загрызли его: он умер от множественных укусов, — сообщила горожанка.

Девушка также прислала в редакцию видео, на которое попали собаки. На кадрах видно, как несколько псов гонятся за убегающим котом.

По словам сибирячки, бездомные животные заполонили город. Весной, в брачный период, они наиболее агрессивны.

— В соцсетях постоянно публикуют жалобы на бродячие стаи. При этом проблема не решается. Все боятся таких собак. Они могут броситься на человека, — добавила девушка.

Напомним, 8 марта, аналогичный инцидент случился в Новосибирске: бродячие собаки растерзали домашнего кота. При этом многие из них оказались чипированы.

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