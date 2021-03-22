Пробки в Новосибирске на утро 22 марта 2021 года: трудно проехать по улице Богдана Хмельницкого

Новосибирск сковали 7-балльные пробки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пробки в Новосибирске на утро 22 марта 2021 года: затор образовался на улице Богдана Хмельницкого. Трудно проехать от улицы Тайгинской до пересечения с улицей Писемского. Об этом сообщает «2ГИС».

Водители рассказали о том, что на улице Богдана Хмельницкого произошла авария: автобус столкнулся с троллейбусом.

Кроме того, проезд затруднен по улицам Учительской, Курчатова и Объединения. Также в пробке стоит Мочищенское шоссе и улица Кедровая.

— И это еще дачников нет. Что же будет летом, — пишут автомобилисты.

Также проезд затруднен на улице Большевистской от «Порше центр» до «Речного вокзала». Водители пишут, что там застряли сразу несколько грузовиков.

На левом берегу традиционно затор образовался на улице Немировича-Данченко, проспекте Карла Маркса и площади Лыщинского.

Кроме того, затор образовался на улице Станиславского и площади Труда.

В целом по городу уровень пробок достиг 7 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.