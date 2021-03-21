Новосибирский колледж иоткрыл отделение фольклора после скандала с дипломами

Колледж объединит две специальности. Фото Валерия Панова для "Ведомостей Законодательного собрания НСО"

Новосибирский областной колледж искусств и культуры возобновил подготовку русских народных хоров. Эксперты объяснили ситуацию с работой фольклорно-этнографического отделения изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Напомним, скандал в соцсетях случился в феврале 2021 года. Тогда студенты областного колледжа искусств и культуры заявили о закрытии специальности. Более 30 человек испугались, что останутся без дипломов и могут быть отчислены по сокращению. Однако новый директор объяснил это вынужденными мерами.

— Осенью прошлого года я вступил в должность и начал знакомиться с положением дел. Выяснилось, что на четвертом курсе отделения фольклора и этнографии практически нет студентов. Двух оставшихся отправили в академический отпуск. Отсутствие выпуска на курсе — это чрезвычайная ситуация для образовательного учреждения, она складывалась в течение четырех лет. Мы предложили зав. отделением и педагогам подготовить предложения по выходу из ситуации, но не услышали ответа, поэтому вынуждены были принять управленческое решение, — заявил директор колледжа Андрей Липихин.

Фольклорно-этнографическое отделение решили объединить с отделением сольного и хорового народного пения, при этом сохранить педагогов в должности.

- Мы вынуждены объединить два отделения, чтобы можно было вновь набирать студентов и развивать фольклор. Возможно, часть ребят выбрали Новосибирский музыкальный колледж имени Мурова, где есть отделение сольного и хорового народного пения, — прокомментировали министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

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