Новосибирские зоозащитники написали заявление на пенсионерку, которая пыталась задушить кошку

Кошку спасли подростки, а приютили зоозащитники. Фото: предоставлено героями публикации
Сибирячка Диана Харза ищет новых хозяев кошке, которую подростки отбили у пенсионерки-живодерки Сокур. Напомним, школьники сняли видеоролик, как пожилая женщина засунула кошку в петлю и душит ее. Школьники спасли кошку, поймали ее, обработали рану, накормили.
— Потом животное убежало, и только 19 марта появилось в местном магазине, где мы ее забрали. Визуально кошка не выглядит больной, но у животного стресс — возможно из-за незнакомой обстановки, — рассказала зоозащитница Диана Харза.
Сибирячка планирует показать кошку ветеринару и затем решать вопрос о лечении и пристройстве животного в добрые руки.
Кроме того, Диана Харза рассказала, что местные жители написали заявление в полицию о жестоком обращении с животным и попросила расследовать инцидент.
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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
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