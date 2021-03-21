Новосибирец и ребенок чуть не погибли из-за упавшего металлического листа

Момент обрушения попал на видео.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ЧП произошло у подъезда дома на улице Кирова, 322 в Новосибирске. Местный житель с ребенком возвращались с прогулки домой и чуть не погибли: на них едва не рухнул слетевший металлический профлист. К счастью, мужчина успел отвести ребенка в сторону.
Видео с места происшествия опубликовали подписчики группы «АСТ-54». Сейчас пользователи соцсетей обсуждают случившееся и хвалят осмотрительность мужчины:
— Мужик красавчик, хорошо среагировал, — пишет подписчик.
— Как он успел — услышал что-ли? — недоумевает другой комментатор.
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