Новосибирец и ребенок чуть не погибли из-за упавшего металлического листа

Момент обрушения попал на видео. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ЧП произошло у подъезда дома на улице Кирова, 322 в Новосибирске. Местный житель с ребенком возвращались с прогулки домой и чуть не погибли: на них едва не рухнул слетевший металлический профлист. К счастью, мужчина успел отвести ребенка в сторону.

Видео с места происшествия опубликовали подписчики группы «АСТ-54». Сейчас пользователи соцсетей обсуждают случившееся и хвалят осмотрительность мужчины:

— Мужик красавчик, хорошо среагировал, — пишет подписчик.

— Как он успел — услышал что-ли? — недоумевает другой комментатор.

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