Следователи рассказали, почему альпинист сорвался с крыши НГУ во время чистки снега

Промышленный альпинист соскользнул с козырька. Фото: пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области
ЧП произошло днем 21 марта на крыше корпуса НГУ на улице Пирогова: сорвался 30-летний промышленный альпинист, который чистил снег.
— Мужчина счищал снег с козырька на уровне 3 этажа, его страховочная веревка была закреплена на крыше. Затем сибиряк соскользнул и повис на страховочной веревке на уровне 2 этажа. Пока он пытался спуститься на землю, веревка из-за раскачивания перетерлась о металлическую кромку козырька, — пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
Работник упал на землю, очевидцы вызвали «скорую помощь»: врачи увезли пострадавшего в больницу.
Следователи организовали проверку. Правоохранителям предстоит разобраться, правильно ли была обеспечена безопасность во время высотных работ.
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