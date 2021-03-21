В Новосибирсске столкнулись две мномарки: пострадала 10-летняя девочкв

Ребенок был в автокресле и пристегнут. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску
В воскресенье, 21 марта, две иномарки столкнулись в Октябрьском районе: ДТП произошло на улице Московская.
— 35-летний водитель «Ниссана» ехал в сторону улицы Никитина и столкнулся с автомобилем «Киа Рио», за рулем которого был 58-летний мужчина, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
Увы, удар был таким сильным, что без пострадавших не обошлось:
- 10-летняя пассажирка «Ниссана» получила травмы: ее доставили в больницу, - продолжают в ведомстве.
По данным сотрудников ГИБДД, ребенок сидел на заднем сидении в детском автокресле и был пристегнут ремнем безопасности. На месте работает экипаж ДПС, обстоятельства и характер травм уточняются.
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