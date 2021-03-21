В Новосибирске за сутки пять человек умерли от коронавируса: самому старшему пациенту было 85 лет

К аппаратам ИВЛ подключены 16 человек
Фото: Олег ЗОЛОТО
Плохую новость сообщил оперативный штаб: за минувшие сутки в Новосибирске пять человек умерли от коронавируса.
- Врачи не смогли спасти трех мужчин в возрасте 66 лет, 68 лет, 85 лет и двух женщин в возрасте 63 года и 68 лет, — рассказади в оперативном штабе. - С начала пандемии умерли 1589 пациентов с COVID-19.
Сейчас медики борются за жизнь 82 пациентов, которые находятся в реанимации: 16 человек не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.
Общее число заболевших с начала вспышки в Новосибирске выросло до 37878 человек. За минувшие сутки 96 сибиряков заразились коронавирусом, среди них шесть детей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер