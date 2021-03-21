В Новосибирске за сутки пять человек умерли от коронавируса: самому старшему пациенту было 85 лет

К аппаратам ИВЛ подключены 16 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Плохую новость сообщил оперативный штаб: за минувшие сутки в Новосибирске пять человек умерли от коронавируса.

- Врачи не смогли спасти трех мужчин в возрасте 66 лет, 68 лет, 85 лет и двух женщин в возрасте 63 года и 68 лет, — рассказади в оперативном штабе. - С начала пандемии умерли 1589 пациентов с COVID-19.

Сейчас медики борются за жизнь 82 пациентов, которые находятся в реанимации: 16 человек не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число заболевших с начала вспышки в Новосибирске выросло до 37878 человек. За минувшие сутки 96 сибиряков заразились коронавирусом, среди них шесть детей.

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