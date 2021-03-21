Умер Алексей Ревкович - детский ортопед, придумавший обувь для исправления косолапости

За 16 лет работы врач получал только благодарности. Фото: пресс-службы НИИТО им. Я.Л. Цивьяна

В Новосибирске умер один из лучших детских ортопедов - Алексей Ревкович. В воскресенье, 21 марта, об этом сообщила пресс-служба НИИТО.

— С глубочайшим сожалением сообщаем о смерти детского ортопеда Алексея Ревковича. Он скончался в больнице после продолжительной тяжелой болезни на 39-м году жизни, — прокомментировали коллеги ортопеда.

Алексей Сергеевич Ревкович более 15 лет проработал детским врачом, исправляя косолапие и другие деформации стоп у детей. Стал известен как разработчик уникального вида брейсов — ортопедической обуви.

Родители пациентов не скупились на добрые слова в отзывах о медике:

— Безумно благодарна Алексею Сергеевичу за его профессионализм. Мы обратились к нему с косолапостью тяжелой степени в возрасте 1 месяц. Мы прошли 5 гипсований, ахиллтомию и три года в брейсах. Сейчас сыну уже 6 лет, и ничего не напоминает о проблемах с ножками ранее, — написал родитель маленького пациента.

— Не забудется, как по первому звонку сестрички, в свой выходной, Вы примчались к ребенку! И, казалось, само ваше появление уже сняло проблему и облегчило страдания Ники. Она и сейчас говорит про вас: «Мой любимый доктор!». Внучка инвалид, ДЦП, — сообщала на сайте отзывов бабушка пациентки.

КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Ревковича.

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