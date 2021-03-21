Фото и видео пожара в Шарчино 21 марта 2021 года: спасатели рассказали, как тушили пламя

К прибытию пожарных рухнула кровля. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

МЧС по Новосибиркой области опубликовало фото и видео пожара в Шарчино 21 марта 2021 года. Напомним, местные жители сообщили пожарным о полыхающем доме во втором часу ночи. К моменту приезда спасателей огонь уничтожил крышу, которая обрушилась внутрь.

Неосторожность при курении привела к пожару. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

— В течение 27 минут открытое горение было ликвидировано, площадь пожара составила 72 квадратных метра. При разборе обгоревших конструкций обнаружены троу погибших мужчин, — прокомментировали в МЧС.

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

По данным Следственного упраления СК РФ по Новосибирской области, пожар начался из-за непотушенной сигареты. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Местные жители рассказали КП-Новосибирск, что погибшие были собутыльниками возрастом около 30 лет. Мужчины были ранее судимы и часто выпивали.

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