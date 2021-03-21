Сибирячка нашла чужую карту и потратила 15 тысяч рублей: юрист объяснил, что ей грозит

Девушка потратила 15 тысяч за один день. Фото: Михаил ФРОЛОВ

19-летняя девушка нашла банковскую карту и устроила шоппинг за чужой счет. Обошла несколько магазинов, совершая небольшие покупки с помощью бесконтактной оплаты. Отвечать за свой поступок сибирячке придется по закону: в полицию уже обратилась 19-летняя девушка, потерявшая ту самую банковскую карту.

Найти виновницу труда не составило: ей оказалась одногодка хозяйки карты. Потратить девушка успела 15 тысяч рублей.

— 19-летняя подозреваемая совершила несколько покупок в различных магазинах города, оплатив товары картой. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Ей грозит до шести лет колонии»

— Это кража, но совершенная с банковского счета, к которому привязана карта. С 2018 года в уголовном кодексе подобный состав кражи считается более серъезным и приравнивается к крупному размеру. Даже если украдено 500 рублей с карты — все равно грозит срок вплоть до шести лет колонии, — сообщил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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