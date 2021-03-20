В мэрии объяснили, повысят ли стоимость проезда в общественном траспорте в Новосибирске вслед за ценами на маршрутки

Цена на проезд в общественном транспорте в ближайшее время повышать не будут. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вопрос о том, увеличат ли стоимость проезда в общественном транспорте в Новосибирске после роста цен на марщрутки в Советском районе, волновал многих горожан.На него ответили в мэрии Новосибирска.

- Решение об изменении стоимости проезда на муниципальных маршрутах с регулируемым тарифом (автобусы, трамваи, троллейбусы), принимается департаментом по тарифам Новосибирской области. Так, в соответствии с приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 30.11.2020 № 367-ТС «О пересмотре регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на территории Новосибирской области» с 15.12.2020 установлен предельный максимальный тариф перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемому тарифу: наземным электрическим транспортом в размере 24 рубля; автомобильным транспортом в городском сообщении в размере 25 рублей. Изменение тарифа на проезд возможно не чаще 1 раза в год, - пояснили КП-Новосибирск в мэрии города.

Это значит, что до конца года повышения цен точно не будет.

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