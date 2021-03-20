На трассе под Новосибирском машина военных опрокинулась в кювет

Автомобиль военных оказался в кювете.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
В субботу, 20 марта, новосибирцы, которые выехали за город, увидели на трассе автомобили военных.
- Едем по трассе Новосибирск-Томск и уже не первый раз за нашу поездку встречаем военную технику, - рассказала Анна, читательница сайта КП-Новосибирск.
Не обошлось и без происшествий во время движений колонны военных:
- В Болотинском районе за поселком Светлая поляна в кювете оказалась военная машина, - продолжает Анна.
По предварительной информации, никто серьезных трам не получил.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер