На трассе под Новосибирском машина военных опрокинулась в кювет

Автомобиль военных оказался в кювете. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В субботу, 20 марта, новосибирцы, которые выехали за город, увидели на трассе автомобили военных.

- Едем по трассе Новосибирск-Томск и уже не первый раз за нашу поездку встречаем военную технику, - рассказала Анна, читательница сайта КП-Новосибирск.

Не обошлось и без происшествий во время движений колонны военных:

- В Болотинском районе за поселком Светлая поляна в кювете оказалась военная машина, - продолжает Анна.

По предварительной информации, никто серьезных трам не получил.

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