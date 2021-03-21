Погода в Новосибирске на 21 марта 2021 года: синоптики обещают первый дождь

Синоптики обещают первые дожди с мокрым снегом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Новосибирске на 21 марта 2021 года обещает быть теплой: такой прогноз обнародовали метеорологи «Западно-Сибирского УГМС».

— Температура ночью будет 0 - минус 2 градуса, днем потеплеет до плюс 3 - плюс 5 градусов. Ожидаются небольшие осадки - дождь и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица, — прокомментировали в Западно-Сибирском УГМС.

В Новосибирской области днем столбик термометра покажет плюс 1 - плюс 6 градусов (в некоторых районах будет минус 4 градуса). Ожидается переменная облачность, в большинстве районов без осадков (по западу области возможен местами небольшой снег,) возможен ветер с порывами до 18 м/с.

«Яндекс.Погода» сообщает днем 21 марта в Новосибирске температуру плюс 2 градуса, ночью - плюс 1 градус. Пасмурно, ожидается юго-западный ветер с порывами 7-8 м/с.

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