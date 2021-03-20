«Девушка вылетела в окно»: в аварии на проезде Энергетиков пострадали два водителя

В страшной аварии пострадали два человека.

В субботу, 20 марта, серьезная авария произошла на проезде Энергетиков в Новосибирске: об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

- В 21.16 18-летняя девушка на автомобиле Hyundai Solaris ехала по проезду Энергетиков в сторону площади Энергетиков. Возле дома №256 по улице Большая она выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой Toyota RAV4, за рудем коротой был 35-летний новосибирец, - пояснили в ГИБДД по Новосибирской области.

Удар был такой силы, что без пострадаших не обошлось.

- 18-летняя девушка вылетела через лобовое стекло и упала на асфальт, - сообщают очевидцы в на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»

Водитель Toyota RAV4 с перелом ноги и девушка-водитель Hyundai Solaris сейчас находятся в больнице.

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