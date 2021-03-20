Семья шестилетнего мальчика, умершего от побоев под Новосибирском, состояла на учете

Женщинпа не смогла уберечь сына. Фото: соцсети.

После трагедии в дачном поселке Кудряшовский, где от побоев умер шестилетний мальчик, с заявлением выступило Министерство труда и социального развития Новосибирской области. Чиновники подчеркнули: семья состояла на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- Министерством труда и социального развития Новосибирской области организована проверка качества работы с семьёй, по результатам которой будет дана оценка действиям должностных лиц по исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, трагедия произошла 19 марта. У родителей ребенка в тот день была пьянка, что произошло с ребенком - пока неясно. Обратилась в полицию мать погибшего мальчика, но спасти его не удалось.

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