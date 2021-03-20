«Боимся детей в школу отпускать»: новосибирцы пожаловались на свору агрессивных псов в Первомайском районе

Сибиряки уверяют, что бродячие собаки ведут себя агрессивно. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Жителей Первомайского района Новосибирска держит в страхе стая бродячих псов: особенно часто собаки бывают на улице Подбельского. Об этом сибиряки рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Каждый день проблемно ребёнка отправить в школу и вообще выйти на улицу. Собаки кидаются на прохожих. Позвонили в службу для отлова собак ещё 17 марта, там сказали ждать. Не только мы одни звонили, но так никаких действий мы не увидели, - возмущаются местные жители.

Больше всего сибиряки переживают за детей:

- Сейчас наступили каникулы, а им без взрослых невозможно выйти на улицу, - объясняют новосибирцы.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.