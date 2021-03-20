Погода в Новосибирске на 20 марта 2021 года: в город придет тепло вместе с порывистым ветром

Погода в Новосибирске на 20 марта 2021 года обещает быть теплой, но ветреной. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 20 марта 2021 года обещает быть теплой, но ветреной. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Ночью 20 марта осадков не ожидается. Ветер будет дуть южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит -7...-9 градусов, в пригороде опустится до -12 градусов. Днем ветер поменяется на северный, его порывы могут достигать от 8 до 13 метров в секунду. А на улице потеплеет до 2...4 градусов тепла, — сообщили метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» в течение всего дня будет пасмурно и без осадков. Днем температура воздуха достигнет +2...+3 градусов. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 743-753 миллиметра ртутного столба.

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