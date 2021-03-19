Губернатор Андрей Травников открыл самый крупный за Уралом оптово-распределительный центр

Андрей Травников открыл самый крупный за Уралом оптово-распределительный центр. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области

Располагается терминал на территории промышленно-логистического парка. Его площадь составляет более 100 тысяч квадратных метров, а вложено в него было более 8 миллиардов рублей. Ввод в эксплуатацию первой очереди этого центра обеспечит создание 900 новых рабочих мест. На полную мощность объект должен начать работать в 2022 году.

Этот оптово-распределительный центр оборудован новейшими технологиями для сохранения свежих продуктов. Для каждого товара, будь то овощи, фрукты, мясо, рыба или молочные продукты, предусмотрено отдельное помещение и необходимый температурный режим. Из терминала товары уже будут развозить по магазинам, рынкам и ресторанам.

Располагается центр на территории промышленно-логистического парка. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области

— Появление такого центра особенно важно для Новосибирской области, потому что мы активно развиваем малый и средний бизнес, и поддерживаем проекты, особенно в агропромышленной сфере, направленные на развитие внутри-региональной кооперации. Уверен, что этот продовольственный парк будет сильным интегратором, хорошим стимулом для развития деловых и производственных связей между нашими сельхозпроизводителями, переработчиками, потребляющими сетями и организациями, — отметил Андрей Травников на открытии оптово-распределительного центра.

Центр оборудован новейшими технологиями для сохранения свежих продуктов. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области

Новое предприятие будет как очень серьезным работодателем, так и серьезным налогоплательщиком. Общий объем инвестиций в проект планируется на уровне 16,5 миллиардов рублей. Предполагается, что поступления в бюджет Новосибирской области с 2016 по 2030 гг. в результате реализации проекта превысят 8 млрд руб. В рамках сотрудничества под требования инвестора подобран подходящий земельный участок на территории ПЛП, решены все вопросы инфраструктурного обеспечения (газо- и электроснабжение, водоотведение, автотранспортная доступность), также проведена работа по сопровождению в получении региональных мер государственной поддержки, предусмотренных Правительством Новосибирской области. Для ООО «РусАгроМаркет-Новосибирск» одобрены региональные меры государственной поддержки в виде освобождения от уплаты налога на имущество и части налога на прибыль на период 2019-2025 годы.

Площадь центра составляет более 100 тысяч квадратных метров. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области

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