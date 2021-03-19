В Новосибирске ищут мужчину, который отказался ложиться в больницу и пропал

Мужчина не выходил на связь с родными с момента пропажи. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 29-летнего Александра Валерьевича Григорьева. Мужчина пропал еще 14 марта: известно, что в этот день ему стало плохо, на скорой помощи его доставили в больницу, однако от госпитализации молодой человек отказался. С этого момента о нем ничего не известно. Сам мужчина родом не из Новосибирска, однако последнее время жил и работал здесь. К поисковикам за помощью обратились родственники пропавшего — за это время он ни разу не выходил с ними на связь.

— Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, короткие темно-русые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — Предположительно, в момент своего исчезновения мужчина был одет в белую куртку с капюшоном, синие джинсы, черные зимние ботинки, черную шапку и черные перчатки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Александр или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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