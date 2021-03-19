Что известно об убийце матери двоих детей из Линево, которую не успели спасти полицейские

Павел Савчук был трижды судим. Фото: соцсети.

Стала известна характеристика убийцы матери двоих детей из новосибирского поселка Линево. Напомним, там в квартире были найдены погибшими супруги. Выяснилось, что мужчина сначала избил жену до смерти, а потом покончил с собой. При этом женщина звонила в полицию, просила себя спасти. Но пока сотрудники отреагировали, спасать уже было некого.

Как стало известно КП-Новосибирск, на профилактическом учете семья не стояла: дети (у пары двое детей) ни в чем не нуждались, хорошо учились и исправно посещали школу. Но глава семейства не отличался хорошими характеристиками.

— Погибший был ранее неоднократно судим: за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и два раза за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью. Последний раз в 2016 году, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

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