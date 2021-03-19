«Что-то пошло не так»: в Новосибирске троллейбус протащил кондуктора на рогах, пытаясь объехать ДТП

Кондуктор троллейбуса вышел из салона, чтобы опустить токоприемники и объехать место ДТП. Фото: Кадр из видео
Новосибирцы выложили в соцсети видео с забавным инцидентом, произошедшем днем 18 марта в Октябрьском районе города. Там кондуктор троллейбуса вышел из салона, чтобы опустить токоприемники и объехать место ДТП. Однако транспорт решил тронуться раньше времени и мужчине пришлось поспевать за ним.
— Сегодня днем на улице Большевистской столкнулись грузовик и седан. Водитель троллейбуса №13 вышел из салона, чтобы опустить токоприемники и объехать место ДТП, но кое-что пошло не по плану, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где и был опубликован ролик.
В комментариях под постом многие сибиряки хоть и согласились с тем, что выглядит инцидент довольно забавно, все же выразили беспокойство за неудачливого кондуктора:
— Хоть бы с кондуктором все было хорошо.
— Надеюсь, он не далеко за ним бежал.
— Повезло, что у кондуктора хорошая реакция, — пишут люди.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер