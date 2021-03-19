«Что-то пошло не так»: в Новосибирске троллейбус протащил кондуктора на рогах, пытаясь объехать ДТП

Кондуктор троллейбуса вышел из салона, чтобы опустить токоприемники и объехать место ДТП. Фото: Кадр из видео

Новосибирцы выложили в соцсети видео с забавным инцидентом, произошедшем днем 18 марта в Октябрьском районе города. Там кондуктор троллейбуса вышел из салона, чтобы опустить токоприемники и объехать место ДТП. Однако транспорт решил тронуться раньше времени и мужчине пришлось поспевать за ним.

— Сегодня днем на улице Большевистской столкнулись грузовик и седан. Водитель троллейбуса №13 вышел из салона, чтобы опустить токоприемники и объехать место ДТП, но кое-что пошло не по плану, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где и был опубликован ролик.

В комментариях под постом многие сибиряки хоть и согласились с тем, что выглядит инцидент довольно забавно, все же выразили беспокойство за неудачливого кондуктора:

— Хоть бы с кондуктором все было хорошо.

— Надеюсь, он не далеко за ним бежал.

— Повезло, что у кондуктора хорошая реакция, — пишут люди.

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