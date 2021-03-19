Начальник райотдела образования Новосибирска получала три зарплаты за фиктивную работу

Полицейские провели обыски на работе и дома у начальницы отдела образования района. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коррупционную схему в отделе образования Кировского района раскрыли полицейские. По версии оперативников, 53-летняя сотрудница управленческого звена подделала документы получала зарплату сразу за три ставки.

— Начальница районного отдела образования с октября 2018 года по август 2020 года фиктивно устроилась в детский сад № 4 на должность старшего воспитателя, а также методистом в школу № 196. Заработную плату женщина получала на свою банковскую карточку. В результате этих действий женщина заработала более 500 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

По данному факту Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» . В администрации Кировского района, а также дома у подозреваемой проведены обыски. Чиновницу пока оставили на свободе под подпиской о невыезде.

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