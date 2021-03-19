Пробки в Новосибирске на вечер 19 марта 2021 года: на Восходе не проехать

Пробки в Новосибирске на вечер 19 марта 2021 года затронули оба берега.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на вечер 19 марта 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас общая загруженность городских дорог оценивается в 6 баллов.
На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Фабричная, Большевистская, Восход, проспект Димитрова, Ипподромская, Кирова, Добролюбова, Максима Горького, Красный проспект и Богдана Хмельницкого.
Сейчас общая загруженность городских дорог оценивается в 6 баллов.
На левом берегу пробки собрались на таких улицах как Станционная, проезд Энергетиков, Ватутина, Немировича-Данченко, Большая, Хилокская, Петухова.
Проехать трудно также по Димитровскому мосту в сторону Левого берега. Немного затруднено движение в сторону левого берега по Октябрьскому мосту. На Бугринском мосту движение свободное.
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