Сибиряка, убившего косулю, оштрафовали на 120 тысяч рублей

Сибиряк, убивший косулю, получил крупный штраф. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области подало в суд на мужчину, который незаконно застрелил косулю. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

Известно, что сибиряк убил самца косули, находясь на территории охотничьих угодий. Он застрелил животное, не имея при этом разрешения на охоту. В результате этого он нанес природному миру Новосибирской области серьезный ущерб.

— По факту содеянного в отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение правил охоты». Истец в лице Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области требовал взыскать с ответчика сумму 120 тысяч рублей за незаконную добычу косули сибирской и причиненный вред животному миру региона, — рассказали в суде.

Суд рассмотрел дело и удовлетворил иск министерства в полном объеме.

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