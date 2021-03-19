Мэр Новосибирска прокомментировал нападение собаки на 9-летнего мальчика

Бойцовский пес напал на мальчика в подъезде Фото: Игорь Николаев

В пятницу, 19 марта, мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал нападения собак на 9-летнего мальчика и 7-летнюю девочку.

— Федеральный закон не разрешает умерщвление животных, предполагается их отлов и стерилизация, после этого животных должны отпустить на свободу. В последних случаях нападения собак на детей, у животных были хозяева. В подобных ситуациях мы их ищем, проводим работу. Именно хозяева должны нести ответственность, все начинается с человека, — отметил Анатолий Локоть.

Напомним, в начале марта в соцсети появился видеоролик, на котором собака раздирает маленького ребенка. Инцидент произошел в Первомайском районе города. Девочку отбили от пса мужчины, которые ехали мимо. Произошедшим заинтересовался Следственный комитет, а глава СКР Александр Бастрыкин даже взял под контроль ход расследования этого дела. Ведь случай мог закончиться трагедией. Накануне уже в Калининском районе Новосибирска бойцовский пес напал на мальчика. Хозяйка собаки была рядом, но не смогла оттащить животное от ребенка.

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