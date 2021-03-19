Сибиряк жестоко убил любимую за то, что она его приревновала

Сибиряк убил сожительницу за то, что она его приревновала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области вынесли приговор мужчине, который убил свою экс-сожительницу. Об этом рассказали в пресс-службе Барабинского районного суда.

Экс-влюбленные вместе распивали спиртное в доме у обвиняемого. Во время застолья они поссорились из-за ревности женщины. Она высказала недовольство тем, что бывший сожитель изменил ей с их общей знакомой. Подсудимый пришел в ярость от претензий сибирячки и решил убить женщину.

— Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый грубо схватил потерпевшую за волосы, повалил ее на пол и не менее 12 раз ударил ее кулаками по голове и телу. После чего взял нож и два раза воткнул его в грудь и живот женщины, в результате чего потерпевшая скончалась на месте преступления, — уточнили в суде.

Суд изучил все материалы дела и признал мужчину виновным в преступлении. За жестокую расправу сибиряка приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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