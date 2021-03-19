«Искитимцемент» расширяет линейку специальных цементов для дорожного строительства

Фото: АО «Искитимцемент».

Новый портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ДП соответствует требованиям ГОСТ 33174-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Цементы. Технические требования» и ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия». Он предназначен для изготовления бетона дорожных и аэродромных покрытий. Также его можно использовать в производстве высокопрочных и долговечных бетонов, полносборных железобетонных изделий и конструкций жилищного и производственного назначения. Помимо этого, ЦЕМ I 42,5Н ДП применяется при изготовлении мостовых конструкций для транспортного строительства, сухих строительных смесей специального и массового назначения, газосиликатного бетона автоклавного твердения.

Новый вид цемента, обладающий стабильно высокими качественными характеристиками, уже успешно прошел сертификацию. В феврале 2021 года органом по сертификации ООО «НТЦ «СибНИИцемент» предприятию выдан соответствующий сертификат на портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ДП. Также данный вид продукции отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», о чем свидетельствует декларация, зарегистрированная на сайте Росаккредитации.

При правильном подборе состава бетон, произведенный на основе портландцемента ЦЕМ I 42,5Н ДП, отличается повышенной стойкостью к воздействию агрессивных сред, низким тепловыделением при твердении, высокой прочностью, морозостойкостью, водонепроницаемостью и длительным сроком эксплуатации.

- Учитывая, что Стратегия развития отрасли строительных материалов до 2030 года предусматривает увеличение доли дорог с цементобетонным покрытием в общем объеме новых трасс в стране до 50%, мы готовимся к повышению спроса на «дорожные» цементы, - отмечает управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. - Освоение нового вида продукции - это очередной шаг навстречу потребителям. Напомню, в 2020 году мы запустили производство специального портландцемента со шлаком для изготовления бетона оснований автомобильных дорог и укрепления грунтов (ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО), а также начали выпуск сепарированного цемента в замкнутом цикле производства. Эти виды продукции уже по достоинству оценены клиентами. Полагаю, новинка сезона 2021 года будет так же высоко востребована на рынке.