Весеннее равноденствие в Новосибирске 20 марта 2021 года: астроном рассказал, чего ждать сибирякам

20 марта день и ночь будут одинаковые по времени.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Весеннее равноденствие в Новосибирске 20 марта 2021 года начнется в 17.00 по местному времени. Об этом КП-Новосибирск рассказал Олег Кашин, специалист Большого Новосибирского планетария, член совета Новосибирского Астрономического общества.
— Солнце в своем движении по эклиптике пересечет небесный экватор и окажется в северном полушарии небесной сферы. Это значит, что в этот день Солнце взойдет ровно на востоке, проведет в небе 12 часов и зайдет строго на западе, — сообщил астроном. — 20 марта день и ночь будут равны по времени.
Стоит отметить, что в астрономии это явление называют началом астрономической весны.
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