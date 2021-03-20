Весеннее равноденствие в Новосибирске 20 марта 2021 года: астроном рассказал, чего ждать сибирякам

20 марта день и ночь будут одинаковые по времени. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Весеннее равноденствие в Новосибирске 20 марта 2021 года начнется в 17.00 по местному времени. Об этом КП-Новосибирск рассказал Олег Кашин, специалист Большого Новосибирского планетария, член совета Новосибирского Астрономического общества.

— Солнце в своем движении по эклиптике пересечет небесный экватор и окажется в северном полушарии небесной сферы. Это значит, что в этот день Солнце взойдет ровно на востоке, проведет в небе 12 часов и зайдет строго на западе, — сообщил астроном. — 20 марта день и ночь будут равны по времени.

Стоит отметить, что в астрономии это явление называют началом астрономической весны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.