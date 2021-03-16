Реформа ТО по закону и на деле

Депутаты уверены: нужно, чтобы в каждом районе был свой пункт техосмотра. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Маерчук на заседании комитета Заксобрания сообщил о новеллах федерального законодательства по вопросам технического осмотра транспортных средств. По его словам, сотрудники госавтоинспекции теперь уполномочены контролировать организацию и проведение осмотра, участвовать в техосмотре автобусов.

С первого марта текущего года правила техосмотра, в соответствии с федеральным законодательством, должны были ужесточится, но действующий порядок продлили до первого октября. Готова ли к реформе ТО Новосибирская область? Сегодня, как проинформировал Андрей Маерчук, в регионе действуют 108 пунктов ТО, 99 из них лицензированы, на 56 возможно осматривать автобусы. В Карасукском районе отсутствуют пункты ТО, операторы которых аккредитованы на проведение осмотра автобусов. На территории Баганского, Болотнинского, Венгеровского, Каргатского, Северного, Убинского, Усть-Таркского районов пунктов ТО не имеется вовсе.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Валерий Ильенко предположил:

- Если бы первого марта, как положено, закон вступил в силу, мы бы уже его провалили. Оборудование, которое сегодня находится на пунктах техосмотра, не отвечает требованиям. Пункты техосмотра оказывать услуги по новым правилам не готовы.

По оценке депутата Владимира Анисимова, при существующем количестве транспорта и пунктов техосмотра ежедневно инструментальное обследование в течение года должны проходить порядка 50 автомобилей в сутки.

- Сегодня техническая база к этому не готова», – уверен Владимир Анисимов.

Председатель комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Майис Мамедов резюмировал:

- Предлагаем министерству транспорта подготовить предложения для тех районов, где сегодня отсутствуют пункты техосмотра. После этого вернемся к вопросу и проведем досрочное заседание комитета, чтобы понять масштабы проблемы. В моем понимании – нужно, чтобы в каждом районе был свой пункт техосмотра. Те организации, которые не в силах оснащать пункты оборудованием, проводить техобслуживание в соответствие с новыми требованиями, думаю, просто уйдут с рынка. Задача исполнительной власти – создать хозяйствующим субъектам такие условия ведения бизнеса, чтобы они пошли работать в эту сферу и сделали доступнее для населения услугу технического осмотра транспортных средств. Времени на раздумья нет.