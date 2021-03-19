Сибиряк, убивший друга на охоте, избежал наказания, помирившись с его женой

Сибиряк, убивший друга на охоте, помирился с его женой и избежал ответственности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области прекращено уголовное дело в отношении мужчины, застрелившего на охоте своего друга. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Об этом рассказали в пресс-службе Венгеровского районного суда.

Трагедия произошла 27 ноября 2020 года. По данным следствия, трое мужчин отправились охотиться в угодья Венгеровского района Новосибирской области. 51-летний сибиряк начал стрелять, чтобы выгнать зверей из леса. В итоге, он выстрелил из своего карабина «Вепрь КМ» туда, где находился другой 55-летний мужчина. Пуля попала в грудь пострадавшему. В скором времени он скончался.

- Во время суда супруга погибшего ходатайствовала о прекращении уголовного дела. Она сообщила, что подсудимый возместил ей моральный ущерб, и у нее нет к нему претензий, — уточнили в пресс-службе госоргана.

Суд учел примирение сторон, а также положительные характеристики обвиняемого. В связи с чем, обвиняемого освободили от уголовной ответственности. Судебное постановление еще не вступило в законную силу.

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