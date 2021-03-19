Сибирячка рассказала, где нашли ее 11-летнего сына, пропавшего после уроков в Новосибирске

Мальчик пропал после уроков. Фото: предоставлено поисковым отрядом «Маяк»

Стали известны новые подробности исчезновения 11-летнего мальчика в Первомайском районе Новосибирска. 18 марта он должен был к обеду вернуться из школы, но так и не появился дома. В тот день мальчик забыл дома телефон и трекер-часы. Родители тут же забили тревогу и обратились за помощью в полицию. Школьника нашли ближе к ночи.

— Он был у друга в гостях. Его мама была на сутках, мальчики заигрались. Сын понял, что не может вернуться домой, так как автобусы уже не ходили. Они решили лечь спать, а утром приехать, — рассказала КП-Новосибирск мама школьника.

По словам сибирячки, нет слов, чтобы описать стресс, который она пережила в те часы, пока искали ее ребенка. Теперь женщина боится отпускать сына из дома одного.

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Об этом сообщили в поисковом отряде «Маяк». (подробнее)

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