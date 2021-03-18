Депутаты обсудили перспективы развития транспортной и социальной инфраструктуры города Новосибирска

На встрече обсудили важные для новосибирцев вопросы. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

В совещании приняли участие представители правительства области, мэрии Новосибирска, администрации Кировского района Новосибирска. Поводом послужила встреча с неравнодушными жителями Бугринского микрорайона, состоявшаяся третьего марта, когда они пришли на личный прием к Андрею Шимкиву и высказали не только их лично касающиеся проблемы.

- Люди хотят многое сделать, дают нормальные жизненные предложения. Говорят обоснованно, что, например, в этом месте школа не нужна, а в этом нужна. Задача власти – услышать их и найти оптимальное решение, – подчеркнул Андрей Шимкив.

Как пояснила жительница Бугринского микрорайона Анастасия Дорофеева, самое важно, в том числе, для города в целом – транспортная развязка.

- Имеется в виду съезд с Бугринского моста, который выходит на улицу Ватутина. Бесконечные пробки, аварии, и с каждым месяцем все сложнее, – отметила Анастасия Дорофеева.

Еще одна проблема – выбор места для строительства школы. По мнению инициативной группы микрорайона Бугринский, школа на 1100 мест не нужна там, где ее хотят строить, но была бы очень востребованной в иной локации.

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов доложил о результатах встречи с жителями микрорайона летом 2020 года.

- Мы основные этапы проговорили, что нам надо запланировать на ближайшее время, вплоть до тротуаров, – подчеркнул он. – Сейчас мы формируем план строительства и ремонта дорог по магистральным улицам, кстати, улица Ватутина в этом году будет ремонтироваться на всем ее протяжении. После снежного покрова собираем еще раз рабочее совещание, проходим и смотрим. Сформируем некую дорожную карту, исходя из лимита бюджетных ассигнований.

Депутат Заксобрания по округу № 28 Валерий Червов прокомментировал:

- По вопросу размещения школы встречались с жителями и я, и мои помощники. И по поводу транспортной развязки на выездных совещаниях обсуждали. В свое время оформили пешеходные переходы, поставили знаки. Но появились новые микрорайоны, населения стало больше, и задача потребовала нового решения. Нужно сделать так, чтобы удобно было всем вам там жить.

- Сегодня у нас рабочее совещание. Сегодня здесь все, кто принимает решения. Главное – услышать друг друга. Без этого и депутатам, и мэрии невозможно было бы понять суть проблемы, найти пути решения. Много было высказано вариантов, давайте обсуждать, проводить через наказы. Спасибо горожанам, что беспокоятся о будущем территории, – подытожил председатель регионального парламента Андрей Шимкив.