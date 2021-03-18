Новосибирский митрополит поддержал предложение депутатов переименовать площадь Свердлова

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим поддержал инициативу первого вице-спикера регионального парламента Андрея Панфёрова. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим поддержал инициативу первого вице-спикера регионального парламента Андрея Панфёрова о переименовании площади Свердлова в площадь Александра Невского.

Напомним, выступая за укрепление исторических и духовных традиций города Новосибирска, первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров направил обращение на имя митрополита Новосибирского и Бердского Никодима.

- Для жителей Новосибирска имя святого князя Александра Невского неразрывно связано с именем храма, построенного и освященного в его честь в 1899 году, – было сказано в письме Андрея Панфёрова митрополиту Никодиму. – Наименование «Храм Александра Невского» исторически присутствует на территории современного Новосибирска вот уже 126 лет. Храм с первых дней стал духовной доминантой и отправной точкой культурно-исторического развития. Имя святого Александра Невского и название первого каменного храма города Новосибирска сплелись в сознании жителей.

В своем письме парламентарий, который возглавляет региональное отделение Российского военно-исторического общества, просил главу митрополии поддержать инициативу этого общества, других исторических организаций, культурного сообщества и жителей города по переименованию остановки общественного транспорта «Площадь Свердлова» – в остановку автотранспорта «Храм Александра Невского», а также переименовать и саму площадь – в площадь Александра Невского.

От митрополита Новосибирского и Бердского Никодима был получен такой ответ:

- Учитывая важность имени Александра Невского для города Новосибирска и всего нашего Отечества, всемерно поддерживаю Вашу инициативу».

К слову, с подобной инициативой Новосибирская епархия уже обращалась на имя мэра Новосибирска Анатолия Локтя в марте 2020 года. Правда, там речь шла лишь о переименовании остановки общественного транспорта, а не всей площади.

- В 2008 году имя святого князя Александра Невского было выбрано победителем Всероссийского проекта «Имя Россия». Святой благоверный князь – яркий пример патриота и правителя, положившего свою жизнь на алтарь служения Отечеству, – говорилось в письме митрополита градоначальнику.