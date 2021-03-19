Появилось видео, как спасатели достают новосибирца, из-под рухнувшей крыши гаража

Крыша гаража упала на новосибирца и придавила его. Фото: предоставлено Юрием Перязевым

Спасатели обнародовали видео эвакуации 39-летнего мужчины, оказавшегося под завалами крыши гаража. Инцидент произошел вечером 18 марта на улице Молодости в Советском районе Новосибирска.

— Несколько мужчин с помощью газовой сварки разбирали старый металлический гараж. В какой-то момент часть конструкции неудачно сложилась, в результате чего придавило одного мужчину. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента конструкция была приподнята и мужчина деблокирован, — рассказали подробности в МАСС.

Пострадавшего новосибирца госпитализировали в больницу.

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