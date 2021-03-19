Новосибирца, продававшего игрушки с изображением героев мультика "Три кота", оштрафовали

Новосибирец заплатит 50 тысяч рублей за незаконную продажу героев мультика.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Суд взыскал с жителя Новосибирска 50 тысяч рублей за незаконную продажу игрушек с изображением героев мультика «Три кота». Об этом сообщает пресс-служба Калининского районного суда.
Выяснилось, что сибиряк, являясь индивидуальным предпринимателем, продавал игрушки в виде Коржика, Карамельки, Компота и Папы, а также использовал логотип «Три кота». Тем самым он нарушил права на изображение персонажей компании «Сеть Телевизионных Станций». В СТС подали в суд на новосибирца с требованием взыскать с него компенсацию.
«Заочным решением Калининского районного суда Новосибирска 10 марта 2021 года иск АО «СТС» к Саакяну В.Б. о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства, удовлетворен», — уточнили в пресс-службе суда.
Теперь новосибирец должен выплатить компании СТС 50 тысяч рублей. Отмечается, что решение суда еще не вступило в законную силу.
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