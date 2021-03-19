«Он еле дышал»: новосибирца придавило рухнувшей крышей гаража

На мужчину упала крыша гаража. Фото: предоставлено Юрием Перязевым

В Советском районе Новосибирска произошло ЧП. Там на мужчину рухнула крыша гаража. Новосибирец оказался под завалами.

— Это случилось 18 марта на улице Молодости в микрорайоне ОбьГЭС. Мужчина вместе с приятелем решил самостоятельно демонтировать металлический гараж. В какой-то момент одна из стен упала, и вслед за этим произошло обрушение крыши. Она придавила мужчину. С каждой минутой ему становилось трудно дышать, — рассказал «Навигатору» начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.

Друг не смог сам вытащить новосибирца и вызвал спасателей. Они укрепили конструкцию, чтобы ослабить давление, и с помощью специнструментов извлекли пострадавшего. Его тут же осмотрел врач скорой помощи, сибиряка госпитализировали.

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