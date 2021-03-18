Министр здравоохранения Новосибирской области поблагодарил медиков за работу во время пандемии

Вакцинация в регионе продолжается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

18 марта прошел брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Мероприятие были приурочено к важной дате: ровно год назад в Новосибирской области был выявлен первый пациент с коронавирусом.

- Я хочу сказать слова благодарности всем медицинским работникам за их самоотверженный труд и верность профессии. Хочу всем пожелать здоровья и не сомневаюсь, что мы справимся с любой болезнью. Огромное вам спасибо», – поблагодарил медиков министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Как отметил министр, наиболее непростой период в борьбе с коронавирусом пришелся на октябрь-ноябрь 2020 года: он показал, что система здравоохранения Новосибирской области готова работать в беспрецедентно сложных условиях.

Константин Хальзов напомнил, что в регионе продолжается массовая вакцинация от COVID-19. К настоящему моменту в регион поступили 94262 дозы вакцин против коронавируса. В ближайшее время ожидаются поставки новых партий. На сегодняшний день вакцинированы против коронавируса уже 89215 жителей региона. Из них 54 732 человека – двукратно. Развернут 71 пункт вакцинации против ковида: сделать прививку можно в любой взрослой поликлинике региона.