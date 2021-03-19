Руководитель Центра патриотического воспитания Новосибирской области рассказала о своей работе

Директор ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Алла Данилевская. Фото: Предоставлено пресс-центром ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Центр патриотического воспитания Новосибирской области подвел итоги сложного ушедшего 2020 года, а также рассказал о планах на будущее.

Сложный год и новый формат

- В прошлом году, несмотря на коронавирус и ограничительные меры, мы смогли достойно отметить 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Наш центр стал оператором Года памяти и славы на территории Новосибирской области. Новосибирская область приняла участие во всех основных проектах Года памяти и славы и юбилейных мероприятиях, - отметила директор Центра патриотического воспитания Новосибирской области Алла Данилевская. - Из-за ограничений пришлось искать новые формы работы в формате онлайн. Одним из таких проектов стал федеральный проект «Знаю Россию». В 2020 году мы впервые провели региональный этап этого проекта.

Другим эффективным онлайн-форматом стала сентябрьская областная онлайн-викторина, посвященная 75-летию окончания Второй мировой войны. В ней приняли участие 10 тысяч человек, причем более 500 человек - в возрасте от 55 лет до 81 года.

- А в октябре 2020 года мы подписали соглашение о сотрудничестве с Центром военно-патриотического воспитания молодежи Республики Северная Осетия - Алания. Это для нас большой успех, - подчеркнула Алла Данилевская. - И мы надеемся на реализацию новых совместных мероприятий.

«Будем работать и онлайн, и офлайн»

- В этом году совместно с коллегами из Государственного архива Новосибирской области мы запустили проект «Тыл - фронту», чтобы рассказать людям об особенностях работы с архивными документами. В прошлом году не получилось провести в полном объеме один из наших флагманских проектов - областные профориентационные соревнования «Полигон твоих возможностей», где проходили соревнования по профессиям, востребованным в Вооруженных силах РФ. В этом году мы решили провести это мероприятие и онлайн, и офлайн, - поделилась планами на будущее Алла Данилевская. - Ежегодно мы проводим конкурс на лучшую практику по патриотическому воспитанию. И наблюдаем, что участников становится все больше. На наш взгляд, это связано и с востребованностью такой работы, и с желанием специалистов поделиться своим опытом, представить его на суд компетентной экспертной комиссии. Мы видим, что наша деятельность необходима новосибирцам всех возрастов, и приглашаем всех желающих присоединиться к нам. Узнать о нашей работе, новостях и планах можно на официальном сайте patriot.nso.ru. Также мы есть во всех популярных соцсетях и на YouTube, - рассказала Алла Данилевская.