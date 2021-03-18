Губернатор Андрей Травников поздравил трёхкратным победителя первенства мира по биатлону среди юношей Дениса Иродова

Губернатор поздравил спортсмена с победой. Фото: правительство Новосибирской области.

Отличная новость для любителей спорта: сибиряк Денис Иродов - воспитанник новосибирской Спортивной школы олимпийского резерва по биатлону - выиграл индивидуальную гонку, спринт и гонку преследования. Во время личной встречи Андрей Травников поздравил спортсмена с уникальным достижением – завоеванием впервые в истории первенств мира среди биатлонистов до 19 лет звания трёхкратного победителя.

Андрей Травников отметил, что тройное золото первенства мира – это очень достойный результат.

- Это особенно важно именно сейчас, когда во взрослом биатлоне примеров таких ярких российских побед у нас немного. Этими медалями Вы доказываете своим сверстникам, более юным ребятам, что своим трудом можно добиваться самых больших высот. Конечно, это приятно и нам, потому что три медали первенства мира принёс воспитанник сибирской школы биатлона. Это подстёгивает всех нас, руководителей, к дополнительным усилиям по развитию биатлона в Новосибирской области. В том числе – к реконструкции Новосибирского биатлонного комплекса, - подчеркнул губернатор.

Денис Иродов поблагодарилглаву региона за поздравление и рассказал о том, как настраивался на свои победы:

- Не зацикливался на медалях, просто выходил и старался показать свой результат. Приятно, что именно представитель Новосибирской области отобрался на первенство мира и там завоевал медали», - поделился Денис и заверил, что не намерен менять регион, продолжит жить в Новосибирске и заниматься на Новосибирском биатлонном комплексе.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал, что региональное министерство спорта пристально следило за Денисом Иродовым, за его выступлениями на первенствах мира и России.

- Три золотых медали в личных гонках, которые Денис добыл в австрийском Обертиллиахе – сродни настоящему подвигу. Никто раньше никогда не достигал подобных результатов! Да и то, что уже после главного старта сезона Денис смог завоевать полный комплект медалей на первенстве России – говорит о его очень грамотной и правильной подготовке ко всему сезону в целом. Свою подготовку Денис начинал на нашем биатлонном комплексе, и мы рады, что именно здесь рождаются новые чемпионы.

Во время встречи Андрей Травников вручил Благодарственные письма Губернатора Новосибирской области тренерам Дениса Иродова – его отцу Вадиму Иродову, а также Валерию Иванову и Якову Казанцеву.