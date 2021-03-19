Манкой по нервам: сотрудники новосибирской колонии избавились от стресса с помощью необычной терапии

Охранники колонии избавились от стресса с помощью манки. Фото: ГУФСИН РФ по Новосибирской области.

Охранники колонии работают с оружием, поэтому ежедневно испытывают стресс. Для того, что улучшить их эмоциональное состояние, психологи устроили для них арт-терапию с использование манки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

— У работы с манной крупой есть главное достоинство — не нужно бояться сделать ошибку, так как рисунок всегда можно скорректировать. В этом и заключается главный принцип рисования манкой — все можно исправить, — отметили в пресс-службе ГУФСИН.

В ведомстве подчеркнули, что манкотерапия развивает фантазию, стрессоустойчивость, расслабляет и снижает эмоциональное напряжение. Кроме того, она улучшает навыки общения и атмосферу внутри коллектива.

Охранники по достоинству оценили релаксацию. Они рады, что открыли для себя новый способ избавления от стресса.

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