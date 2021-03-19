«Поссорился с мамой»: подросток из Новокузнецка сбежал в Новосибирск, чтобы начать взрослую жизнь

Подросток из Кузбасса сбежал от матери в Новосибирск. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке Кемеровской области в полицию обратилась мать 17-летнего подростка. Встревоженная женщина рассказала, что сын сбежал из дома, перестал посещать учебу и отвечать на ее звонки. Полицейские немедленно организовали поиски и нашли юношу в Новосибирске. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

— Было установлено, что подросток находится в Новосибирске. Кузбасские полицейские сообщили об этом коллегам из соседнего региона. В результате юношу нашли и вернули назад в Новокузнецк, — уточнили в пресс-службе ведомства.

С подростком пообщались инспекторы ПДН. Выяснилось, что перед побегом он серьезно поссорился с мамой. По словам парня, он решил уйти из дома из-за того, что она ограничивала его общение с друзьями и заставляла заниматься домашними делами в то время, как он мечтал активно участвовать в общественной жизни своего техникума. В Новосибирск юноша сбежал, чтобы начать в городе самостоятельную жизнь. Он планировал трудоустроиться и обеспечивать себя вдали от родных.

Полицейские убедили подростка продолжить учебу на малой родине, а еще помогли ему получить место в общежитие. Кроме того, когда юноше исполнится 18 лет, стражи порядка посодействуют ему в трудоустройстве.

А вот в отношении мамы, от которой сбежал подросток, полицейские составили протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Женщине грозит штраф в размере до 500 рублей.

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